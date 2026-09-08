Doble alerta amarilla en Salta: ráfagas de hasta 100 km/h en la Puna y viento Zonda en los Valles

Dos alertas amarillas por viento alcanzan este martes 8 de septiembre a distintas zonas de Salta, con las condiciones más intensas previstas en la Puna, donde las ráfagas pueden llegar a 100 km/h y superar ese valor en sectores elevados.

En Cachi, La Poma, Molinos, Los Andes y zonas aledañas se esperan vientos sostenidos de entre 50 y 70 km/h. En áreas de alta montaña las ráfagas podrían superar los 100 km/h, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y circular con especial precaución ante la posible presencia de polvo en suspensión y reducción de visibilidad.

A ese escenario se suma una alerta amarilla por viento Zonda para Cachi, La Poma, Molinos, Los Andes, Cafayate, San Carlos, La Caldera, Chicoana y Rosario de Lerma. Allí se prevén vientos del oeste y sudoeste de 30 a 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h en zonas altas y de montaña.

El viento puede desplazar objetos, ramas y cartelería, además de complicar la circulación en caminos expuestos. Otra de las advertencias es el alto riesgo de propagación de incendios, por lo que se pidió evitar quemas o cualquier uso del fuego durante la jornada.

La Subsecretaría de Defensa Civil recomendó asegurar elementos sueltos, evitar zonas de altura mientras persistan las condiciones adversas y mantenerse alejado de postes, cables o estructuras inestables. Ante emergencias, se encuentran disponibles el 911 y el 103 de Defensa Civil.