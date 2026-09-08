Pitín Salazar inspiró una peregrinación que desde Chubut lleva casi 25 años

Un grupo de 40 peregrinos de Comodoro Rivadavia, Chubut, parte este martes rumbo a Salta para participar nuevamente de la Fiesta del Milagro, una tradición que mantienen desde hace casi 25 años y que solo fue interrumpida durante la pandemia.

En Pelo y Barba por Aries, Margarita Sofía Díaz, una de las referentes del contingente, contó que viajarán desde las 14 y que, debido a que buena parte del grupo está integrado por personas de entre 70 y 80 años, harán una parada para descansar antes de continuar hacia Salta. La expectativa es arribar entre la noche del 11 y la mañana del 12 para estar presentes el 13 de septiembre, día asignado para su presentación como peregrinos.

La historia comenzó a partir de una conversación con Pitín Salazar, uno de los músicos fundadores de Las Voces de Orán, quien les relató cómo se vivía la Fiesta del Milagro en Salta. Aquella invitación informal terminó convirtiéndose en un primer viaje con 87 personas distribuidas en dos colectivos. Desde entonces, el grupo volvió prácticamente todos los años.

“Si no hubiera sido por la pandemia, esta sería nuestra boda de plata de asistir a la peregrinación”, recordó Díaz. Con el paso del tiempo, el contingente se consolidó y actualmente reúne habitualmente entre 38 y 40 personas.

La peregrinación también generó vínculos que exceden el viaje. Desde hace 17 años comparten parte de la experiencia con peregrinos de El Carril y mantienen amistades con grupos de San Antonio de los Cobres y otros puntos de Salta. “Cuando llegamos al Milagro es como encontrar a la familia”, resumió.

Este año, además, llegarán con 27 cajas de donaciones reunidas desde marzo. La ayuda no tiene un único destino: durante el recorrido identifican lugares o familias con necesidades y entregan allí parte de lo recolectado.

“Paramos donde vemos necesidades, dejamos las cajas, le entregamos a quien realmente lo necesita y continuamos nuestro andar”, explicó Díaz.