Usina Cultural: una feria acerca a los estudiantes a culturas de distintos países

La Usina Cultural es escenario este martes de una Feria de Colectividades que reúne a estudiantes del Patrick Dragon School y del Colegio San Agustín con el objetivo de acercarlos a las culturas, tradiciones e historias de distintos países.

En N&N por Aries, la docente Roxana Junco explicó que la propuesta nació en 2019 como un proyecto interdisciplinario para que los alumnos pudieran aplicar los idiomas que estudian en el aula. Con el tiempo, la feria se amplió y comenzó a incorporar cada vez más países y áreas de conocimiento.

Los estudiantes trabajan sobre lugares como Turquía, Egipto, Grecia y Japón, entre otros, y abordan cada cultura desde diferentes materias. En Matemática, por ejemplo, elaboran presupuestos para hipotéticos viajes; en Música investigan instrumentos y bailes típicos; mientras que desde los idiomas profundizan en gastronomía, costumbres y otros aspectos culturales.

Junco destacó el entusiasmo que genera la actividad entre los jóvenes. “A los chicos les encanta”, señaló, y contó que una vez finalizadas las vacaciones de invierno comienzan a trabajar intensamente en la preparación de la feria.

La docente también resaltó la importancia del proceso de investigación, especialmente en un contexto atravesado por la inteligencia artificial. Los alumnos deben buscar, seleccionar y organizar información, elaborar sus propios textos y decidir qué contenidos presentar, además de desarrollar producciones creativas para cada stand.

La propuesta incluye estudiantes de primero a quinto año del Patrick Dragon School y alumnos de quinto año del Colegio San Agustín. Además, se realiza en septiembre en relación con el Día del Inmigrante y con una mirada centrada en la diversidad cultural.

“No solo somos Argentina, sino que estamos empapados de muchas culturas”, expresó Junco, quien destacó que ese contacto con otras realidades permite ampliar los aprendizajes de los estudiantes.

La Feria de Colectividades permanecerá abierta hasta las 13 en la Usina Cultural, con acceso para quienes quieran recorrer las distintas propuestas preparadas por los alumnos.