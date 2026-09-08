Refuerzan la atención a peregrinos con 20 puestos de kinesiología

La Asociación de Kinesiólogos de Salta desplegó alrededor de 20 puestos de asistencia en distintos puntos de la provincia para acompañar a los peregrinos que recorren largas distancias durante la Fiesta del Milagro.

La presidenta de la entidad, Liliana Pastor, explicó en Pelo y Barba por Aries que actualmente participan entre 200 y 250 kinesiólogos y colaboradores, distribuidos en grupos que se alternan para sostener la atención durante las distintas jornadas.

“Preferimos estar donde suelen descansar”, señaló Pastor. Allí realizan principalmente masajes y ejercicios de movilidad ante cuadros de sobrecarga muscular, mientras que en los puestos más alejados también atienden lesiones traumatológicas y realizan vendajes.

El operativo comenzó en 2013 con un grupo reducido y fue creciendo con el paso de los años. Los propios profesionales organizan la cobertura y reúnen los insumos necesarios mediante aportes, campañas y compras de la asociación.

En algunos puntos, como Cobos, los equipos pueden permanecer trabajando hasta la 1 o 2 de la madrugada. “Hay que cuidar a los peregrinos, pero también a nosotros”, remarcó Pastor sobre el esfuerzo que implica sostener la asistencia durante varios días.