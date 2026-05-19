Convocan a audiencia pública para debatir el impacto tarifario del agua en los bolsillos de los salteños

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta convocó oficialmente a una audiencia pública para debatir el impacto económico en el usuario de la actualización tarifaria del servicio de agua y cloacas, además del sistema de cálculo para usuarios no medidos y el programa de micromedición de COSAYSA S.A..

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Nº 864/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y establece que la audiencia se realizará el próximo 12 de junio a las 8:30 bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es ampliar la participación ciudadana en temas vinculados al servicio sanitario y al esquema tarifario vigente, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación y el impacto sobre el bolsillo de los usuarios.

Entre los puntos que se discutirán figuran el impacto económico en el usuario de la actualización tarifaria prevista por la Ley 8457, la fórmula de cálculo para quienes no cuentan con medidor y el avance del programa de micromedición impulsado por la prestataria.

El directorio del organismo sostuvo que la audiencia busca garantizar “la participación ciudadana amplia” y otorgar legitimidad a futuras decisiones regulatorias vinculadas al servicio de agua potable y saneamiento.

Además, se recordó que la Ley Provincial 8457 establece que los aumentos tarifarios no pueden superar la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Actualmente, la revisión tarifaria de COSAYSA contempla incrementos mensuales escalonados del 2,5445% durante todo 2026, a los que se suman los reconocimientos por mayores costos operativos.

Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el 2 de junio a las 14 a través del sitio oficial del organismo. Además, la audiencia será transmitida por streaming para garantizar el acceso público al debate.