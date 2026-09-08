Por la llegada de peregrinos, el Mercado San Miguel trabajará con horario corrido

El Mercado San Miguel se prepara para recibir a peregrinos y turistas con horario corrido durante jornadas especiales del Milagro, una medida que busca ampliar la atención y generar mayor movimiento comercial en sus dos anexos.

En Mercado de Puertas Abiertas por Aries, Juan Pablo, integrante de la organización, señaló que el objetivo es recuperar el tradicional lugar de encuentro que históricamente tuvo el mercado durante estas fechas y potenciar especialmente los espacios gastronómicos.

La expectativa también pasa por las ventas. Los comerciantes reconocieron que atraviesan un contexto económico complicado y esperan que la llegada de visitantes permita mejorar la actividad durante los próximos días.

El recorrido de Aries mostró además algunos precios. En productos regionales, el queso de vaca se ofrece a $14.000 el kilo y el de cabra a $11.000. Entre las opciones para desayunar, un café con leche acompañado por dos tortitas cuesta $3.500.

En gastronomía también aparecen promociones como pizza entera con jarra de jugo por $15.000 y con gaseosa por $22.000, además de platos como milanesas, locro, mondongo, tamales, humitas y empanadas.

Los vendedores de frutas y verduras indicaron, en tanto, que los precios se mantienen sin grandes modificaciones respecto de la semana anterior, mientras ya comienzan a percibir un mayor movimiento de turistas y visitantes.

Con el Milagro entrando en sus jornadas centrales, los puesteros confían en que la extensión horaria y el flujo de peregrinos representen un alivio para las ventas después de semanas de menor consumo.