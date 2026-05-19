Por encima de la inflación, mantener a un hijo ya cuesta más de $530 mil

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó este lunes que la Canasta Crianza en la Argentina sufrió un incremento que supera el índice de inflación general. Este dato es vital para millones de hogares, ya que define el presupuesto mínimo necesario para la alimentación, vestimenta, educación y el valor del tiempo de cuidado de niños y adolescentes. La aceleración de estos costos importa porque no solo golpea el consumo de las familias, sino que actúa como el valor de referencia principal para que los jueces fijen las cuotas alimentarias en todo el país.

El fenómeno de este mes responde a un encarecimiento específico en los rubros de servicios educativos y salud, que mostraron ajustes superiores al promedio del IPC. Según el reporte oficial, el costo de mantener a un hijo en la Argentina varía significativamente según la franja etaria, siendo los menores de un año y los adolescentes de 13 a 17 años los grupos que requieren mayor inversión económica.

El componente de "Cuidado", que mide el tiempo que los adultos destinan a las tareas domésticas y de atención a menores, también se vio afectado por las actualizaciones salariales del sector de trabajadoras de casas particulares. Esta subida genera polémica en los sectores de clase media, que ven cómo el costo de vida familiar se vuelve cada vez más difícil de cubrir con ingresos que no siempre acompañan este ritmo.

Los valores publicados este lunes detallan que para un menor de 1 año se necesitan, en promedio, más de $450.000 mensuales. Para los niños de 1 a 3 años, el monto ronda los $530.000, mientras que para las franjas de 4 a 5 años y de 6 a 12 años, los costos se estabilizan ligeramente para luego volver a subir en la etapa de la escuela secundaria.

Franja Etaria Costo Estimado (Mayo 2026)

Menores de 1 año $458.200

De 1 a 3 años $532.100

De 4 a 5 años $440.500

De 6 a 12 años $555.300

Estos números reflejan el gasto en bienes y servicios, sumado al valor monetario del tiempo dedicado al cuidado, una metodología pionera en la región que busca visibilizar la carga económica real de la paternidad y maternidad.

El impacto judicial y político de los nuevos valores de la Canasta Crianza

La actualización de estas cifras tiene una consecuencia política y jurídica inmediata. En el marco de la crisis económica, la Canasta Crianza se ha transformado en una herramienta de lucha contra el incumplimiento de la cuota alimentaria. Los abogados de familia utilizan este índice como "piso" en los tribunales para garantizar que el progenitor no conviviente aporte una suma acorde a la realidad del mercado.

Desde el sector político, la oposición ha señalado que el aumento de estos costos es una muestra de la "inflación en alimentos y servicios" que afecta desproporcionadamente a los hogares con hijos. Por su parte, el Gobierno sostiene que la estabilización macroeconómica eventualmente ralentizará estos incrementos, aunque por ahora la prioridad es el equilibrio fiscal.

Con información de El Bonaerense