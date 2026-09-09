Salta en alerta por incendios: el índice de peligro es “muy alto” en cuatro zonas

El índice de peligro de incendios forestales se mantiene en nivel “muy alto” este miércoles 9 de septiembre en distintos sectores de la provincia. La advertencia alcanza a Salta Capital, San Ramón, Nueva Orán y Tartagal, según el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

Ante este escenario, el organismo pidió no realizar quemas de pastizales, ramas o basura ni encender fogatas al aire libre. También recomendó evitar arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o vidrios en zonas rurales y extremar los cuidados con herramientas o maquinarias que puedan generar chispas cerca de vegetación seca.

Defensa Civil aconsejó además mantener despejados los alrededores de las viviendas, retirar material combustible seco y reportar inmediatamente cualquier presencia de humo o fuego. Para emergencias, se encuentra disponible la línea 911.