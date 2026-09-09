Salud, trabajo y tranquilidad: qué piden los fieles durante la novena del Milagro

La Catedral Basílica de Salta concentra por estos días un movimiento creciente de fieles que llegan para rezar la novena del Milagro, agradecer y dejar sus pedidos ante el Señor y la Virgen. Salud, familia, trabajo y tranquilidad aparecen entre las intenciones que más se repiten.

En N&N por Aries, distintos salteños coincidieron en que el agradecimiento ocupa un lugar central. “Sobre todo agradecer. Agradecer por la familia, por la salud, por todo”, expresó una mujer, mientras otra fiel resumió simplemente: “Siempre agradecer”. También hubo pedidos vinculados con las dificultades económicas y la situación de los jubilados.

Otros testimonios pusieron el foco en la salud. Una mujer de 77 años contó que pidió especialmente por su memoria, mientras otra persona señaló que sus hijos ya habían iniciado una peregrinación y que ella se acercó a rezar por su bienestar. “Paz, tranquilidad y trabajo, nada más”, sintetizó otro de los fieles que ingresaba a la Catedral.

En la puerta del templo, diáconos permanentes brindan bendiciones a quienes se acercan durante la mañana y la tarde. El diácono José explicó que el acompañamiento alcanza tanto a quienes llegan desde lejos como a quienes simplemente se acercan a participar de la novena. “Cada uno que viene a la Catedral a rezar la novena está peregrinando. En esta época todos nos convertimos en peregrinos”, afirmó.

La organización contempla turnos desde las 9 hasta las 12 y nuevamente durante la tarde, con varios diáconos que se alternan para recibir, bendecir y acompañar a los fieles en uno de los momentos de mayor movimiento religioso del año en la ciudad.