Precaución para viajar por Salta: restricciones y trabajos en rutas nacionales y provinciales

Defensa Civil y Vialidad mantienen advertencias en distintos puntos de la provincia por obras, hielo, viento, baches y animales. Recomiendan verificar el camino antes de salir.
Salta09/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan este miércoles 9 de septiembre distintos sectores que requieren circulación con precaución, por trabajos de mantenimiento, calzadas deterioradas, condiciones meteorológicas adversas y presencia de animales.

En el departamento Orán, la Ruta Nacional 34 presenta baches y presencia de animales sobre la calzada, mientras que en la RN50, a la altura del río Pescado, se encuentra habilitada media calzada. En San Martín también se reportan baches y obras sobre la RN34.

Para quienes circulen por el sur provincial, sobre las RN9 y RN34 entre Rosario de la Frontera y Metán hay maquinaria trabajando. En Anta, la RN16 registra circulación de camiones, baches y advertencias en la zona de arroyo Matorras.

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Entre las rutas provinciales, uno de los sectores que exige mayor atención es la RP33, en Chicoana, donde se reportan neblina y escarcha, especialmente en el sector de Parque Los Cardones, con visibilidad reducida durante la mañana.

En Molinos, la RP55 entre Seclantás y Molinos presenta sectores irregulares de ripio, además de ráfagas fuertes y polvo en suspensión. En Los Andes, la RP27 hacia Tolar Grande requiere precaución y en la RP129 hacia el Salar del Hombre Muerto hay sectores con lodo y terreno resbaladizo.

La situación más restrictiva aparece en Iruya, donde la RP133 permanece sin pavimentar, con sectores de calamina y camino de cornisa. Las autoridades recomiendan no cruzar arroyos ante posibles crecidas y circular únicamente con vehículos 4x4.

También hay trabajos y advertencias en rutas provinciales de Metán, Anta y Cafayate, con pozos, animales sueltos, humedad en calzada y caminos de ripio. La recomendación general es reducir la velocidad, respetar la señalización y consultar el estado de la ruta antes de iniciar el viaje.

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