Alerta amarilla en Salta: viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h este miércoles

Una alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos y viento Zonda rige este miércoles 9 de septiembre en distintos sectores de Salta, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 100 km/h en las zonas de mayor altura.

En la Puna, la advertencia comprende a Cachi, La Poma, Molinos y Los Andes, donde se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas más intensas en sectores montañosos. Las condiciones podrían provocar reducción de visibilidad por polvo y tierra en suspensión, caída de ramas y afectaciones sobre estructuras débiles o servicios.

En los Valles, el alerta por viento Zonda alcanza a Cachi, La Poma, Molinos, Los Andes, Cafayate, San Carlos, La Caldera, Chicoana y Rosario de Lerma. Allí se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 70 km/h en zonas altas.

El Zonda, por sus características cálidas y secas, puede reducir rápidamente la humedad, levantar polvo y aumentar el riesgo de incendios. Desde la Subsecretaría de Defensa Civil recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar actividades al aire libre en sitios expuestos y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de montaña.