Entre lágrimas y emoción, 4.500 peregrinos de la Policía llegaron a la Catedral

La Peregrinación Azul llegó este miércoles a la Catedral Basílica de Salta con alrededor de 4.500 personas, entre policías en actividad, retirados, familiares y vecinos que se sumaron durante el recorrido. El contingente partió desde El Carril a las 20 del martes y caminó durante toda la noche hasta la plaza 9 de Julio.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, una mujer que completó por quinto año consecutivo la peregrinación relató, visiblemente emocionada, que volvió a caminar “por agradecimiento, más que nada. Un agradecimiento por todo”.



El comisario Burgos confirmó que fueron aproximadamente 4.500 los participantes. “Llegamos al pie del Señor y de la Virgen del Milagro con 4.500 peregrinos, entre personal policial activo, retirados, familiares, público en general y amigos de la Policía”, detalló.

La caminata cumplió además su 12ª edición. Burgos recordó que la iniciativa nació dentro de una comisaría, luego fue adoptada institucionalmente por la Policía de Salta y solo tuvo una interrupción durante la pandemia. “Esta devoción y este evento se sigue propagando en el seno de la institución”, afirmó.

Consultado sobre la convocatoria, aseguró que la cantidad de participantes continúa creciendo. “Venimos en incremento, gracias a Dios. Esta ola de fe se sigue sumando en la institución policial”, señaló.

La Peregrinación Azul es uno de los primeros grandes contingentes que llega a la Catedral durante la semana del Milagro. Los efectivos realizan anticipadamente la caminata porque luego gran parte de la fuerza queda afectada al operativo de seguridad de la festividad.

La llegada también provocó cortes de tránsito en distintas calles del microcentro, especialmente en los alrededores de la plaza 9 de Julio, mientras el contingente avanzaba hacia la Catedral.