Vendedores de claveles piden que los dejen trabajar cerca de la Catedral

Vendedores de claveles, novenas y artículos religiosos que trabajan durante el Milagro plantearon dificultades para comercializar sus productos en los alrededores de la plaza 9 de Julio y pidieron mayor flexibilidad para poder acercarse a los sectores de mayor circulación de fieles.

En Pelo y Barba por Aries, una vendedora que trabaja en la zona desde hace 27 años explicó que actualmente debe desplazarse hacia distintos puntos. “Tenemos que andar dando vueltas. Nos vamos a las esquinas, no tenemos otra”, señaló. Según contó, muchos de sus clientes habituales la buscan cerca de la Catedral y el traslado termina afectando sus ventas.

Otro de los vendedores sostuvo que antes podían trabajar caminando por la plaza y que este año encuentran mayores limitaciones para permanecer en algunos sectores. También aseguró que las ventas disminuyen cuando deben ubicarse más lejos del flujo principal de personas.

Los precios relevados rondan los $2.000 por clavel, con promociones de tres por $5.000, mientras que las novenas se ofrecen entre $4.000 y $5.000. Los vendedores coinciden en que su principal pedido es poder trabajar durante estos días de alta concurrencia, cuando la festividad concentra a miles de personas en el centro.

En los alrededores de la plaza 9 de Julio se mantiene una fuerte presencia de inspectores y controles de ordenamiento, mientras los comerciantes buscan adaptarse a los lugares habilitados para continuar con sus ventas.