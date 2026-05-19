ANMAT detectó irregularidades en un limpia tapizados

La ANMAT prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto “Limpia Tapizados” marca BORHAM.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2919/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el organismo, el producto fue detectado durante una inspección a la firma Prospray S.R.L., en la provincia de Buenos Aires. En ese procedimiento se constató que el limpia tapizados no se encontraba registrado ante la autoridad sanitaria.

La ANMAT señaló además que en la etiqueta no se verificaron datos del establecimiento elaborador ni información de registro ante la autoridad sanitaria correspondiente.

El organismo sostuvo que, al tratarse de un producto sin registro, no es posible brindar garantías sobre su eficacia, seguridad, formulación ni uso de ingredientes permitidos por la normativa vigente.

La disposición también instruyó un sumario sanitario contra la firma Prospray S.R.L. y su director técnico por presuntos incumplimientos a la normativa aplicable.

La prohibición rige en todo el país, por lo que alcanza también a comercios, plataformas de venta y consumidores de Salta. La información fue publicada en el Boletín Oficial y difundida por Aries FM 91.1.

Base verificada: ANMAT constató que el producto BORHAM no estaba registrado, que carecía de datos del elaborador en la etiqueta y prohibió todos sus lotes en todo el territorio nacional.