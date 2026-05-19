Alerta sanitaria por filtros de agua vendidos por internet

Una serie de filtros de agua y repuestos quedó bajo prohibición en todo el país luego de un relevamiento realizado por la ANMAT en plataformas de venta digital.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 2920/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El organismo detectó productos domisanitarios destinados al acondicionamiento de agua de red domiciliaria que no contaban con el correspondiente registro sanitario.

La disposición alcanza a todos los lotes de dispositivos de acondicionamiento de agua y filtros de repuesto identificados con las marcas o distribuidores Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas. También incluye a productos sin marca y sin el rótulo correspondiente.

Según el texto oficial, los productos no se encontraban inscriptos y tampoco se identificaron datos de establecimientos responsables habilitados por la autoridad sanitaria.

Por esa razón, se prohibió su uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional, hasta tanto regularicen su situación. La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, por lo que rige para comercios, consumidores y plataformas de venta de Salta.

Además, la ANMAT instruyó un sumario sanitario contra el responsable de productos marca Watercom, por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.