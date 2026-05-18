Ludopatía infantil, consumos problemáticos y obras: los temas que llegan a Diputados

La Cámara de Diputados de Salta definió el temario para la 10ª Sesión Ordinaria, prevista para este martes 19 de mayo, con proyectos vinculados a ludopatía infantil, consumos problemáticos, obras públicas y cartas municipales.

Las iniciativas fueron propuestas por los distintos bloques políticos y elevadas al presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, para su incorporación al Acta de Labor Parlamentaria.

Uno de los temas más relevantes es el proyecto que propone implementar acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La iniciativa fue presentada por diputados del bloque Todos por Salta, aunque aún no cuenta con los dictámenes necesarios.

También se incluyó un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la creación de un centro de rehabilitación y asistencia integral para personas con consumos problemáticos en la localidad de Horcones, departamento Rosario de la Frontera. Esta propuesta, impulsada por el diputado Gustavo Orozco, ya cuenta con dictámenes de las comisiones de Prevención de Consumos Problemáticos y de Hacienda y Presupuesto.

En el plano institucional, el temario incorpora la Carta Municipal de Rosario de la Frontera, que llega en revisión desde el Senado, y la Carta Municipal de General Güemes. En ambos casos, los expedientes todavía no tienen dictámenes de las comisiones correspondientes.

La agenda legislativa también contempla pedidos de obras para el interior provincial. Entre ellos, un proyecto para solicitar partidas presupuestarias destinadas a obras en San José de Metán y otro para incorporar al Presupuesto 2027 la construcción de un tinglado en la Escuela N° 4.738 “Juan XXII”, de Misión San Francisco, en el municipio de Pichanal.

Además, figura un proyecto para que el Ministerio de Educación y Cultura avance con mesas de diálogo y convivencia pacífica en instituciones educativas, orientadas a fortalecer el respeto, la integración y la tolerancia.