“Le pedí a Dios una oportunidad”: La emoción de Borda tras el triunfo de Central Norte

Francisco Borda fue el gran protagonista de la noche para Central Norte, al convertir el penal que selló el triunfo 2-1 ante Racing de Córdoba, por la Primera Nacional.

Tras el partido, el delantero expresó su emoción por haber marcado su primer gol en la categoría y en un momento clave para el equipo salteño.

“La verdad que fue un poco soñado para mí. Me tocó agarrar el penal y tenía mucha confianza en Dios, sabía que me iba a ayudar”, expresó Borda.

El atacante contó que, tras el empate de Racing, sintió que el partido todavía podía darle una oportunidad. “Había tenido una en el primer tiempo y no pude concretar. Le pedí al Señor una más, y me dio esa última oportunidad”, relató.

Borda también valoró el esfuerzo colectivo, especialmente porque Central Norte jugó gran parte del encuentro con un hombre menos y terminó con dos expulsados. “Cuando nos echaron a uno, me comprometí con el equipo para correr un poco más y replegarme”, señaló.

"Dios"



Por las declaraciones de Francisco Borda tras finalizar el partido entre Central Norte y Racing de Córdoba. pic.twitter.com/uaQ1YvFEoa — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 16, 2026

El delantero sostuvo que el triunfo era muy necesario para el plantel. “Estábamos muy ahogados sin poder ganar, y qué mejor que hacerlo de visitante y lejos de casa”, afirmó.

Antes de cerrar, Borda se quebró en agradecimientos a su familia. “Quiero mandar un saludo a mis padres, que siempre me bancaron. Por ellos estoy acá, porque me inculcaron desde un principio que Dios estaba conmigo”, expresó emocionado.