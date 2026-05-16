Central Norte ganó sobre la hora y salió de la zona de descenso

El Cuervo venció 2-1 a Racing de Córdoba por la Primera Nacional, pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos y terminar el partido con dos expulsados.
 
Deportes16/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Central Norte de Salta consiguió un triunfo clave en Córdoba al vencer 2-1 a Racing de Nueva Italia, por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional.

El equipo salteño abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo con gol de Agustín Lamosa, pero quedó condicionado por la expulsión de Maximiliano Padilla antes del descanso.

En el complemento, Ricardo Centurión marcó el empate para el local a los 32 minutos, aunque el Cuervo encontró el triunfo sobre el final. Ya en tiempo cumplido, Francisco Borda convirtió de penal y selló el 2-1 para los dirigidos por Mario Sciacqua.

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Central Norte terminó el encuentro con dos jugadores menos, ya que también fue expulsado Maximiliano Ribero en tiempo de descuento.

Con esta victoria, el conjunto salteño llegó a 13 puntos y logró salir de la zona de descenso, en un resultado importante para su pelea por la permanencia. 

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