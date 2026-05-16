Central Norte ganó sobre la hora y salió de la zona de descenso
Deportes16/05/2026Ivana Chañi
El Cuervo venció 2-1 a Racing de Córdoba por la Primera Nacional, pese a jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos y terminar el partido con dos expulsados.
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Ivana ChañiDeportes16/05/2026
El delantero convirtió el penal que le dio al Cuervo la victoria 2-1 ante Racing de Córdoba. Emocionado, destacó la importancia del triunfo y agradeció a su familia por el acompañamiento.
Camino al título: Hora, formaciones y TV del choque entre River y Rosario Central por la semifinalDeportes16/05/2026
River y Rosario Central se enfrentarán este sábado en el Estadio Monumental por la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro, que comenzará a las 19:30, definirá al primer finalista.
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El Chelsea, con la presencia estelar de los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, se enfrentará este sábado al Manchester City en la gran final de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo.
Con Kylian Mbappé como bandera y varias sorpresas de último momento, el cuadro galo oficializó la nómina para el certamen ecuménico. El entrenador afrontará su última Copa del Mundo al frente del seleccionado francés y buscará llegar nuevamente a la definición tras el título en Rusia 2018 y la caída ante Argentina en Qatar 2022.
Arbitros definidos para las semifinales: Ramírez a River-Central y Arasa a Argentinos-BelgranoDeportes15/05/2026
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La medida se concretó en medio de denuncias de la defensa por la desaparición de una impugnación del expediente y por trabas a la participación de un perito de parte.
La Comisión de Disciplina del Concejo Deliberante rechazó el pedido de licencia del edil libertario Maximiliano Casasola en el marco de la denuncia en su contra. Además se emitió un dictamen de mayoría que propone su suspensión y un dictamen de minoría plantea su exclusión definitiva del cuerpo legislativo.
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