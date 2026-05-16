Pasos fronterizos en Salta y Jujuy: cómo operan este sábado 16 de mayo

Este sábado 16 de mayo, varios pasos fronterizos de Salta y Jujuy operan con normalidad, aunque algunos registran demoras por controles y condiciones climáticas. Además, el paso Socompa continúa cerrado y autoridades recomendaron circular con extrema precaución en Jama por probabilidad de tormentas y nieve.

Qué pasos fronterizos están habilitados hoy

Entre los cruces habilitados las 24 horas se encuentran Aguas Blancas – Bermejo, Salvador Mazza – Yacuiba y El Condado – La Mamora, utilizados diariamente para tránsito internacional entre Argentina y Bolivia. En Aguas Blancas, las autoridades advirtieron sobre posibles demoras debido a controles fronterizos.

También permanece habilitado el paso Misión La Paz – Pozo Hondo, en el límite con Paraguay, aunque funciona con horario reducido de 7 a 20 horas.

En tanto, el paso Sico, que conecta San Antonio de los Cobres con San Pedro de Atacama, se encuentra operativo únicamente para transporte de cargas entre las 9 y las 19 horas.

Alerta en Jama por tormentas y nieve

Uno de los puntos de mayor atención es el Paso de Jama, que permanece habilitado en horario de invierno de 9 a 19.15, aunque las autoridades solicitaron informarse antes de viajar hacia Chile. Según el reporte oficial, existe riesgo moderado por tormentas y condiciones meteorológicas inestables que pueden afectar el tránsito normal.

Las recomendaciones incluyen circular con extrema precaución ante posibles lluvias y nevadas en sectores de altura, donde las temperaturas mínimas alcanzaron los 7 grados bajo cero.

Socompa sigue cerrado

El Paso Socompa, que conecta Salta con Antofagasta, permanece cerrado este sábado. Hasta el momento no se informó una fecha estimada para su reapertura.

Recomiendan usar repelente en la frontera con Bolivia

Las autoridades también emitieron una advertencia sanitaria para quienes circulen por el sector de Puerto Chalana y Salvador Mazza, debido a un brote de chikungunya en la zona fronteriza con Bolivia. Recomendaron utilizar repelente y reforzar las medidas de prevención.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad durante la jornada.