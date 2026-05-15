Moody’s respaldó el “Súper RIGI” y destacó su impacto en las inversiones

La agencia calificadora de riesgo Moody’s apoyó la creación del “Súper Rigi” porque consideró que mejorará la economía y potenciará inversiones.

“Una mejora del RIGI, que incluya garantías de estabilidad más fuertes o más prolongadas, mayor flexibilidad cambiaria o alivio fiscal adicional, respaldaría el acceso al financiamiento de proyectos y al fondeo extranjero, potencialmente reduciendo el costo de capital y mejorando las trayectorias de apalancamiento a mediano plazo una vez que el pico de inversiones de capital disminuya”, señaló un informe de la firma que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Moody`s dijo que “los beneficios existentes del RIGI mejoraron la economía y la bancabilidad de los proyectos al reducir la carga impositiva efectiva, suavizar los flujos de caja durante la construcción y mitigar los riesgos cambiarios y regulatorios, que son restricciones clave para proyectos multimillonarios y de largo plazo”.

“El Súper RIGI propuesto sería crediticiamente positivo para las corporaciones en los sectores de energía, minería, hidrocarburos e infraestructura, ya que busca ampliar los beneficios del RIGI, potencialmente extendiendo la elegibilidad sectorial para incluir proyectos de tecnología intensiva e incentivos más fuertes para inversiones grandes y de ciclo largo”, añadió la firma calificadora.