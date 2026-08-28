Los atrasos de más de 90 días llegaron al 12,94% entre los hogares. En total, 5,9 millones de personas registran deudas irregulares.
Medicamentos y productos médicos: ANMAT fijó nuevos aranceles desde septiembre
Argentina28/08/2026Ivana Chañi
La medida comenzará a regir el 1 de septiembre e incluye topes específicos para trámites vinculados al comercio exterior.
La ANMAT modificó el esquema de aranceles para trámites vinculados con especialidades medicinales y productos médicos, con nuevas pautas que comenzarán a regir desde el 1 de septiembre.
La medida fue establecida mediante la Disposición 5461/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Uno de los cambios centrales aparece en los trámites de comercio exterior, para los que el organismo fijó un tope máximo de $12 millones en especialidades medicinales y de $5 millones en productos médicos.
ANMAT explicó que la modificación busca adecuar el sistema a cambios regulatorios recientes y al comportamiento de sus ingresos por tasas y aranceles.
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