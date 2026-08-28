Medicamentos y productos médicos: ANMAT fijó nuevos aranceles desde septiembre

La ANMAT modificó el esquema de aranceles para trámites vinculados con especialidades medicinales y productos médicos, con nuevas pautas que comenzarán a regir desde el 1 de septiembre.

La medida fue establecida mediante la Disposición 5461/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Uno de los cambios centrales aparece en los trámites de comercio exterior, para los que el organismo fijó un tope máximo de $12 millones en especialidades medicinales y de $5 millones en productos médicos.

ANMAT explicó que la modificación busca adecuar el sistema a cambios regulatorios recientes y al comportamiento de sus ingresos por tasas y aranceles.