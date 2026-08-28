Aumentan las Becas Manuel Belgrano: cuánto cobrarán desde junio

La actualización fue oficializada este viernes y alcanza a una convocatoria con un cupo máximo de 36 mil beneficiarios.
Argentina28/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional elevó a $187.495 mensuales el monto de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano y dispuso que la actualización se aplique desde la cuota correspondiente a junio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 544/2026 de la Secretaría de Educación, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La convocatoria 2026 había fijado inicialmente una beca mensual de $81.685 para un cupo máximo de 36.000 beneficiarios. Posteriormente, en junio, el monto fue elevado a $122.527.

Ahora, tras una ampliación presupuestaria, Educación dispuso llevar el beneficio a $187.495, con efecto desde el 1 de junio de 2026.

La resolución establece que el gasto será afrontado con partidas del programa de Desarrollo de la Educación Superior del Ministerio de Capital Humano

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