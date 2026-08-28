Economía autorizó emisiones de letras y bonos con topes de hasta $6,1 billones

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, autorizó nuevas emisiones y ampliaciones de títulos de deuda pública, con topes que en algunos instrumentos superan los $6 billones de valor nominal.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 52/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Entre las operaciones se autorizó una nueva Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento en enero de 2027 por hasta $6 billones.

También se amplió una letra vinculada al dólar por hasta US$4.050 millones, otra letra capitalizable en pesos por hasta $5 billones, una letra ajustada por CER por hasta $6,11 billones y un bono capitalizable por hasta $4,9 billones.

La norma aclara que esos montos funcionan como límites máximos de valor nominal para cubrir la demanda de la licitación, por lo que no significan que el Tesoro haya colocado automáticamente la totalidad autorizada.

Los instrumentos tienen vencimientos entre octubre de 2026 y mayo de 2027.