Analistas recortan el crecimiento de Argentina para 2026 y algunos ya lo ubican en 2%

Las expectativas privadas sobre el crecimiento de la economía argentina para 2026 volvieron a deteriorarse y algunas consultoras ya proyectan una expansión cercana al 2%, muy por debajo del 5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.

Según un relevamiento publicado por Infobae, los analistas atribuyen el recorte a una recuperación de la actividad más lenta de lo esperado, el freno del crédito, el aumento de la morosidad, la pérdida de poder adquisitivo y una política monetaria más restrictiva.

Latin Securities Argentina redujo su estimación para este año a un rango de 2% a 2,5%, cuando en enero esperaba un crecimiento de entre 3% y 3,5%. Desde la firma señalaron que la economía permanece estancada desde diciembre y vincularon parte de la revisión con la decisión del Gobierno de no recurrir al endeudamiento externo.

Eco Go también redujo sus previsiones. A comienzos de 2026 esperaba un crecimiento del 2,7%, pero ahora lo ubica en 2%. Entre las razones mencionó que el crédito no volvió a convertirse en un motor de la actividad, en medio del aumento de la mora y la caída del ingreso disponible.

Analytica, por su parte, mantiene una previsión levemente inferior al 2%. La consultora ya partía de una expectativa más moderada y había advertido señales de estancamiento del consumo interno desde fines del año pasado.

La misma tendencia aparece en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. En julio, la mediana de las proyecciones privadas ubicó el crecimiento anual del PBI en 2,7%, frente al 3,5% que se esperaba en diciembre de 2025.

La brecha con la estimación oficial sigue siendo significativa: el Presupuesto 2026 contempló una expansión del 5%, mientras que las principales proyecciones privadas hoy se mueven entre aproximadamente 2% y 2,7%.

El Fondo Monetario Internacional, en cambio, mantuvo en julio su previsión de un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027.

También desde el propio Gobierno hubo señales de cautela. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció semanas atrás que desde 2024 la economía viene creciendo a un ritmo cercano al 2% anual, por debajo de lo que esperaba el equipo económico.