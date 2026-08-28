Golpe duro para Platense: El salteño Luciano Giménez sufrió una luxación y se perdería el histórico duelo ante Fluminense

Platense recibió un duro golpe en medio del mejor momento de su historia. Luciano Giménez sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante el partido ante Instituto, por los octavos de final de la Copa Argentina, y todo indica que deberá permanecer varias semanas fuera de las canchas.

El delantero salteño tuvo que abandonar el campo de juego sobre el cierre del primer tiempo, luego de una caída en la que quedó con evidentes signos de dolor e inmovilidad en uno de sus brazos. Los estudios posteriores confirmaron la lesión.

De acuerdo con la información conocida tras los estudios médicos, Giménez tendría un período de recuperación estimado de entre seis y doce semanas, por lo que su participación en el histórico cruce ante Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó prácticamente descartada.

Una baja sensible para Martín Palermo

La lesión llega en un momento muy especial para el delantero, que había comenzado a tener protagonismo en el equipo dirigido por Martín Palermo.

Giménez fue una de las figuras de Platense en la histórica serie ante Coquimbo Unido por los octavos de final de la Libertadores. En el partido de ida, disputado en Vicente López, marcó el gol que abrió el camino para el triunfo del Calamar.

En la revancha disputada en Chile, Platense consiguió avanzar en una dramática definición por penales y se metió por primera vez en su historia entre los ocho mejores equipos de América.

El delantero salteño también convirtió su penal en aquella definición, aportando nuevamente para una clasificación histórica.

Fluminense, el gran desafío que se viene

Platense tendrá ahora un enorme desafío por delante: enfrentará a Fluminense de Brasil en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Palermo atraviesa un momento inolvidable y buscará seguir escribiendo páginas doradas en la principal competencia continental. Sin embargo, todo indica que deberá hacerlo sin una de sus alternativas ofensivas.

Con una recuperación que podría extenderse hasta tres meses, Giménez no llegaría en condiciones a la serie ante el conjunto brasileño. Los tiempos definitivos dependerán de su evolución y del tratamiento indicado por el cuerpo médico.

La lesión representa un duro golpe para el futbolista, que se había convertido en una pieza importante en la histórica campaña internacional del Calamar.

Ahora comenzará una etapa de recuperación con un objetivo claro: volver cuanto antes y reencontrarse con un Platense que continúa haciendo historia en la Copa Libertadores.