Córdoba: una niña de cinco años murió aplastada por el portón de su casa

Una nena de 5 años murió aplastada por el portón de su casa en la provincia de Córdoba y hay consternación por el caso. Según declaró su mamá, sacaba el auto del garaje cuando una de las hojas de hierro se desprendió y cayó arriba de la niña.

El caso tuvo lugar este jueves por la noche en una casa ubicada sobre la calle Cacheuta al 3500, en el barrio Altos de Vélez Sarsfield, cuando la Policía fue alertada por una menor que se encontraba herida de gravedad tras la caída de un portón.

De manera inmediata personal policial se acercó hasta la vivienda y trasladó a la niña hasta la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos confirmaron que presentaba traumatismo de cráneo grave, sangrado interno y un sangrado masivo en la zona abdominal.

Desde el medio El DoceTv destacaron que se decidió su intervención en el quirófano, pero no logró sobrevivir ante la gravedad de su cuadro, por lo que cerca de las 21.00hs confirmaron su fallecimiento.

Un jubilado murió aplastado por el portón de una gomería en Almagro

El hecho sucedió este jueves por la mañana cuando un hombre, de 73 años, se encontraba en una gomería de la avenida Córdoba al 3400, en Almagro, el portón se desprendió y lo aplastó, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata se solicitó la presencia del personal médico del SAME que le realizó maniobras de RCP al jubilado, pero tras varios minutos confirmaron su fallecimiento.