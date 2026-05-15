Salta: lanzan una licitación para reforzar el alumbrado público

La Municipalidad de Salta convocó a una licitación pública para contratar el servicio de asistencia técnica y logística para trabajos de alumbrado público en la ciudad.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 2.796, correspondiente al jueves 14 de mayo, a través de la Resolución N° 163/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

Según el documento oficial, el área de Servicios Públicos planteó la necesidad de ampliar la capacidad operativa para responder a la gran cantidad de pedidos de iluminación y atención eléctrica que ingresan diariamente vinculados al servicio de alumbrado.

El presupuesto oficial de la contratación asciende a $1.867.200.000, con imputación plurianual. El servicio tendrá una duración prevista de 12 meses.

La resolución también autorizó la reducción de los plazos de publicación a 5 días hábiles, ante la necesidad de contar con el servicio para realizar trabajos de ampliación y mejora de iluminación en la ciudad de Salta.

El valor del pliego fue fijado en $3.734.400 y la venta comenzó el 14 de mayo en Tesorería Municipal, ubicada en avenida Paraguay 1240.

La apertura de ofertas está prevista para el 21 de mayo de 2026, a las 10, en la Unidad de Contrataciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de Hacienda, también en avenida Paraguay 1240.