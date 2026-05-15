La Municipalidad intimó a más de 20 propietarios de baldíos a limpiar sus terrenos

La Municipalidad de Salta intimó a propietarios y responsables de distintos terrenos baldíos de la ciudad a realizar tareas de desmalezado y limpieza en un plazo de 48 horas.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 2.796, correspondiente al jueves 14 de mayo, a través de un edicto de la Dirección de Baldíos, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano.

Según el documento oficial, la intimación alcanza a 22 inmuebles ubicados en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos barrios como Portales de San Francisco, Vélez Sarsfield, Costa Azul, San Cayetano, Intersindical, Tres Cerritos, San Bernardo, Nuestra Señora del Carmen, El Mirador, Morosini, Ampliación Parque La Vega, Don Santiago, 17 de Octubre y Los Ingenieros II.

El municipio advirtió que, vencido el plazo establecido sin que los responsables ejecuten los trabajos, la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano podrá realizar las tareas de desmalezado o limpieza de microbasurales con personal municipal o mediante terceros.

En ese caso, los trabajos serán efectuados a costo y cargo de los propietarios o responsables de los inmuebles.

Además, el edicto establece que, si no hubiera libre acceso al inmueble, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar autorización judicial para ingresar y llevar adelante las tareas correspondientes. También podrá requerir la colaboración de la fuerza pública.