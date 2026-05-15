Medicamentos deberán tener códigos QR para acceder al prospecto actualizado

La ANMAT estableció la obligatoriedad de incorporar un código bidimensional, ya sea QR o Data Matrix, en los envases de todas las especialidades medicinales comercializadas en el país.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 2891/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los medicamentos, independientemente de su origen y condición de expendio.

El objetivo es que los pacientes y profesionales de la salud puedan acceder, desde un dispositivo móvil, al prospecto vigente aprobado por la ANMAT y a la información actualizada del medicamento.

Según la disposición, el código deberá colocarse en el envase secundario del producto y podrá incluirse también en el envase primario si el titular del registro lo decide. La versión impresa del prospecto podrá coexistir con el nuevo sistema digital.

Los titulares de los registros tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la medida para generar la totalidad de los códigos. La implementación física en los envases será progresiva y deberá contemplar el agotamiento del stock existente.

La ANMAT aclaró que los códigos deberán remitir exclusivamente al prospecto aprobado y no podrán redirigir a contenidos promocionales, publicitarios o de otra naturaleza.