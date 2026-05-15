El Gobierno habilitó descuentos de hasta el 30% en sueldos estatales por deudas

El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de deducción de haberes para el personal de la Administración Pública Nacional, que permitirá aplicar descuentos sobre los salarios para el cumplimiento de obligaciones dinerarias.

La medida fue establecida mediante el Decreto 352/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El régimen comprende amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales. Según la norma, la deducción no podrá superar el 30% del monto de la retribución, una vez descontadas las retenciones impuestas por ley.

Entre las entidades que podrán operar con este sistema se encuentran mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales, bancos, financieras y asociaciones gremiales con personería gremial.

Uno de los cambios centrales es que las entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley 21.526 podrán obtener códigos de descuento de manera automática, sin necesidad de presentar documentación adicional, ya que se encuentran reguladas por el Banco Central.

El decreto también crea un nuevo registro de entidades habilitadas para operar con descuentos sobre haberes y deroga el régimen anterior establecido por el Decreto 14/2012.