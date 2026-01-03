La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
María Corina Machado: "Estamos listos para asumir el Gobierno"
Tras la captura de Nicolás Maduro, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que la oposición está preparada para asumir la conducción de Venezuela.El Mundo03/01/2026
La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que se encuentra preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia.
La declaración se produjo luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sobre la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una ofensiva militar sobre Caracas y otras ciudades.
Machado sostuvo que el país atraviesa un “momento histórico” y aseguró que existe una hoja de ruta para avanzar hacia una transición política inmediata, con respaldo interno e internacional.
En ese contexto, ratificó su alianza con Edmundo González Urrutia y remarcó que el objetivo central es la restauración del orden democrático, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción institucional de Venezuela.
Las declaraciones se dan en medio de una fuerte conmoción regional y mientras distintos gobiernos de América Latina siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos.
Con información de MDZ
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, repudió la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y aseguró que Washington sobrepasó una "línea inaceptable".
El comando Delta Force sorprendió a la pareja en su habitación durante la madrugada. Actualmente, se encuentran bajo custodia en el buque USS Iwo Jima y viajan hacia Nueva York.
El presidente Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que la ofensiva sobre Venezuela fue tan "letal y poderosa" que se canceló una segunda oleada de ataques prevista para hoy.
Periodistas de América Latina alertaron por la escalada del conflicto en Venezuela
La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe advirtió que la ofensiva militar contra Venezuela representa un grave retroceso para la paz regional y pidió respeto al derecho internacional.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.