Mundial vs. Güemes: “De ninguna forma habrá pantallas” en la guardia bajo las estrellas

La coincidencia entre el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y la tradicional Guardia Bajo las Estrellas por el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes abrió el debate en Salta sobre la posibilidad de instalar pantallas gigantes durante la vigilia gaucha. Sin embargo, desde la Agrupación Tradicional de Gauchos de Güemes confirmaron que no estarán permitidas.

Por Aries, el presidente de la entidad, Sergio Salvador Marinaro, explicó que la decisión ya fue consensuada con autoridades provinciales, municipales y organismos de seguridad.

“El Gobierno y la Municipalidad ya dijeron que no va a haber pantallas. Estamos velando a Güemes. No podemos poner un partido de fútbol donde por un lado se festeja y por el otro estamos haciendo una velada”, sostuvo.

El encuentro de la Selección está programado para la noche del 16 de junio, pocas horas antes del acto central de la Guardia Bajo las Estrellas, una de las ceremonias más emblemáticas del calendario güemesiano. Según Marinaro, el tema fue abordado en reuniones previas junto a representantes de protocolo, Bomberos y la Policía.

El dirigente señaló que tampoco se autorizará la instalación de pantallas por parte de empresas privadas. “Si algún privado quiere colocar una pantalla tendrá que pedir autorización y la respuesta será que no”, afirmó.

Marinaro reconoció que la coincidencia entre ambos acontecimientos genera sentimientos encontrados entre muchos salteños. “Es una sensación agridulce. Por un lado está el sentimiento por Güemes y por otro un evento deportivo que también despierta pasión en los argentinos”, expresó.

No obstante, consideró que quienes participan activamente de la Guardia Bajo las Estrellas mantendrán el foco en la conmemoración histórica. “Los gauchos que verdaderamente sienten esta tradición van a estar abocados al momento que se vive en honor a Güemes”, remarcó.

Más allá de la polémica por el Mundial, el titular de la Agrupación destacó que continúan los preparativos para las actividades güemesianas y los 80 años de la institución, con capacitaciones en distintos puntos de la provincia vinculadas al cuidado de caballos, herrado y sanidad animal, además de acciones educativas para difundir la figura del héroe salteño en escuelas.

“Esto no es solamente de los gauchos. Es parte de la cultura salteña. El salteño tiene nombre y apellido: Martín Miguel de Güemes. Entre todos tenemos que cuidar esa identidad”, concluyó.