La Cámara baja de EEUU ordenó a Trump poner fin a la guerra con Irán

La Cámara de Representantes asestó el miércoles un duro golpe a Donald Trump ordenándole poner fin a la guerra con Irán, al tiempo que los representantes respaldaron una medida para, en todo caso, obligarlo a buscar la aprobación del Congreso o directamente retirar las fuerzas estadounidenses.

La Cámara votó 215 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes de guerra, ya que cuatro republicanos votaron con los demócratas.

La resolución tiene un alcance ante todo simbólico debido al derecho de veto que tiene el mandatario estadounidense.

La votación del miércoles se produjo casi dos semanas después de que los republicanos de la Cámara de Representantes cancelaran una votación previamente programada , alegando que carecían de los votos necesarios para rechazarla.

El mes pasado , el Senado votó a favor de una resolución que obliga a Trump a solicitar la aprobación del Congreso, después de que cuatro senadores republicanos se rebelaran y votaran con los demócratas.

La votación de este miércoles se produce en un momento en que los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto de tres meses aún no han dado fruto, a pesar de las repetidas afirmaciones de Trump y sus funcionarios de más alto rango de que un acuerdo está prácticamente negociado y de que Irán está “desesperado” por llegar a un arreglo.

En tanto, se han producido hostilidades esporádicas en medio de un frágil alto el fuego vigente desde principios de abril, mientras que Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que suele transitar una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval contra los buques iraníes.

Las encuestas muestran sistemáticamente un bajo apoyo público a la guerra, en medio del temor entre los republicanos de que la ira por el aumento del precio del combustible que esta ha provocado perjudique al partido en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Trump atacó y castigó en repetidas oportunidades a los republicanos que han criticado la guerra. Thomas Massie, representante de Kentucky y opositor a la guerra, perdió las primarias de su partido el mes pasado ante un aliado del presidente, a quien Trump había animado a presentarse. Este último estaba enfadado por el papel protagónico de Massie al presionar al Departamento de Justicia para que publicara los documentos sobre Jeffrey Epstein.

Pero la votación se produce además en un momento en que los republicanos del Capitolio se muestran en los últimos días una mayor disposición que antes a desafiar a Trump.

Los republicanos en el Senado obligaron al presidente a retirar su pedido de 1000 millones de dólares en fondos de seguridad para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, y a abandonar un fondo propuesto de 1800 millones de dólares para la “lucha contra la militarización” que habría otorgado indemnizaciones a los aliados políticos de Trump, incluidos los delincuentes condenados por el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, a expensas de los contribuyentes.

La Nación