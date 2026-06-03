Qué es el 3J y cuál será el recorrido de la marcha en Salta

El 3J es una fecha de movilización nacional que recuerda el primer grito de “Ni Una Menos”, surgido el 3 de junio de 2015 tras distintos femicidios que conmocionaron al país.

Desde entonces, cada año organizaciones sociales, feministas y de la diversidad salen a las calles para reclamar políticas públicas contra la violencia de género, justicia por las víctimas y medidas de protección para mujeres y diversidades.

La convocatoria en Salta

En Salta, la Asamblea Lesbotransfeminista convocó a una nueva jornada de movilización para este miércoles. La concentración principal será a las 17.30 en Plaza 9 de Julio, desde donde partirá la marcha hacia la Legislatura.

También se informó una actividad previa a las 9.30 en Ciudad Judicial, como parte de las acciones previstas durante la jornada.

Cuál será el recorrido

Según comunicó la organización, este año se acordó un cambio en el recorrido. La marcha saldrá desde Plaza 9 de Julio, continuará por Córdoba, seguirá por San Martín y luego subirá por Pellegrini / 20 de Febrero, a la altura del Observatorio.

Luego avanzará por Güemes, pasará por la zona de la Policía, continuará por Balcarce y Rivadavia, hasta finalizar frente a la Legislatura de Salta.

Recomendaciones para participar

Desde la organización recomendaron asistir con ropa negra, calzado cómodo, carteles, pañuelos, glitter y banderas. También pidieron llevar agua, concurrir en grupo y difundir la información para facilitar la participación.

Bajo la consigna “vivas nos queremos”, la jornada buscará visibilizar los reclamos contra las violencias de género y reforzar la organización colectiva en las calles salteñas.