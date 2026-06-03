La Justicia ordenó a un candidato presidencial pedir disculpas por comentarios sexistas

La Justicia de Colombia ordenó al presidenciable de ultraderecha Abelardo de la Espriella pedir disculpas públicas por dichos sexistas durante una entrevista y por presionar a una periodista para hacer comentarios sobre sus genitales, según medios internacionales.

Definido como “lenguaraz y por momentos desfachatado”, el abogado millonario que quedó en la elección del domingo y pasó a segunda vuelta, ahora se ve en un problema judicial, según la información de un medio francés.

Una jueza de Bogotá dio un plazo de 48 horas a quien será rival del senador izquierdista Iván Cepeda en segunda vuelta para que se retracte y disculpe públicamente por los comentarios que realizó durante la emisión radial Piso 8, del 12 de mayo.

Constituyen “una forma de violencia” y reproducen “estereotipos históricos discriminatorios frente a las mujeres”, consideró la magistrada, según RFI.

En una entrevista que quedó registrada en video y se volvió viral en redes sociales, el candidato “exhibió desde su teléfono celular una fotografía íntima y afirmó haber obtenido apoyo del ‘electorado femenino’ a partir de dicha imagen”, indica el fallo en respuesta a un recurso judicial interpuesto por una ciudadana.

Luego “insistió a una periodista presente para que observara la fotografía y comentara sobre ella, mediante frases como: ‘acércala y dime qué ves ahí’ y ‘no seas tímida'”, en un contexto de “insinuación sexual explícita”, añade.

Al candidato le llueven críticas por sus frecuentes comentarios sexistas y homófobos, sigue el informe del medio francés.

“No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, escribió en X la periodista implicada.

El candidato respondió a ese mensaje y ofreció disculpas alegando que “todo ocurrió en un contexto humorístico”.

Pero el juzgado desestimó estas excusas y aseguró que el “problema constitucional no radica en la utilización de un lenguaje coloquial” sino en el mensaje que envía al sugerir que las mujeres “pueden ser influenciadas políticamente” mediante criterios de atracción sexual.

De la Espriella impulsa un proyecto político que defiende la familia tradicional, de acuerdo con los términos de los informes de medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.

Sus propuestas de mano dura se acercan a las de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de la Argentina, Javier Milei.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro rechazó el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre su respaldo absoluto al candidato envuelto en la cuestión judicial planteada más arriba, de cara a la segunda vuelta.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad (…) Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

Petro resaltó la lucha de toda una generación que junto al libertador Simón Bolívar dieron la libertad y la soberanía a Colombia, llamando a los colombianos a defenderlas, según informa la agencia de noticias Xinhua.

“Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, concluyó el presidente, quien también aseguró que tiene pruebas de que hubo fraude en las elecciones del pasado domingo, en las que De la Espriella obtuvo la mayor votación.

En su cuenta de Truth Social, Trump felicitó a De la Espriella por su triunfo y aseguró que el abogado es un “Líder Inteligente, Fuerte y Duro” que lucha por su país y que hará crecer la economía, promoverá el comercio, detendrá la inmigración ilegal y restaurará la ley y el orden.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con EE. UU. Debido a sus tremendas realizaciones en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor darle mi respaldo completo y total”, concluyó el mandatario norteamericano.