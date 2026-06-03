Trump confirmó que llamó “jodidamente loco” a Netanyahu y que complica las negociaciones con Irán
El Mundo03/06/2026
Netanyahu restó importancia a los comentarios. "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos".
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Especialistas en opinión pública y encuestas advierten sobre un escenario problemático si las urnas no determinan un ganador claro. Lo sondeos dan décimas a favor de Roberto Sánchez.
El Senado de EEUU aprobó un millonario refuerzo para la política migratoria de TrumpEl Mundo05/06/2026
Los senadores avalaron la entrega de u$s700 millones para los organismos encargados del control. Es una de las principales victorias legislativas del republicano.
La candidata de derecha y el postulante de izquierda buscarán este domingo la Presidencia en una elección marcada por la polarización y el empate técnico.
El guía nepalí Dawa Sherpa sobrevivió en condiciones extremas y logró descender solo hasta las cercanías del campamento base.
El intercambio comercial entre el gigante asiático y la región alcanzó los US$549.000 millones en 2025, según datos oficiales de Beijing.
El episodio ocurrió en un vuelo de Frontier Airlines que viajaba de Puerto Rico a Chicago y obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Miami.
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