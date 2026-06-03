los representantes respaldaron una medida para, en todo caso, obligarlo a buscar la aprobación del Congreso o directamente retirar las fuerzas estadounidenses.
Sube el petróleo por la tensión en Medio Oriente y crecen las dudas sobre la nafta
El Mundo03/06/2026
El barril de Brent avanzó cerca de 2% y se acerca a los US$100, un nivel que podría presionar sobre los precios en los surtidores.
El precio del petróleo vuelve a acerca a los US$100 ante la falta de resolución de la guerra en Medio Oriente y en medio de nuevas declaraciones cruzadas.
El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los US$98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana, según verificó Agencia Noticias Argentinas.
Esta situación vuelve a presionar sobre los precios de los combustibles y mantiene el foco en las decisiones que puedan tomar las petroleras locales.
Si bien existe un acuerdo de sostener los precios, al no ceder el conflicto la decisión final puede ser un nuevo traslado de los nuevos valores a los surtidores
Te puede interesar
Marcha universitaria contra el gobierno de Kast en Chile: estudiantes se enfrentaron con la policíaEl Mundo03/06/2026
Bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!”, la Confederación de Estudiantes de Chile busca reactivar el movimiento estudiantil y reclama contra el drástico ajuste en Educación.
Trump confirmó que llamó “jodidamente loco” a Netanyahu y que complica las negociaciones con IránEl Mundo03/06/2026
Netanyahu restó importancia a los comentarios. "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos".
Crisis en Bolivia: renunció el ministro de Defensa y otros funcionarios podrían dejar el gobiernoEl Mundo03/06/2026
Tres bajas ministeriales agravan la crisis política en Bolivia y la administración de Rodrigo Paz se ve acorralada por cinco semanas de paros y bloqueos.
La Justicia ordenó a un candidato presidencial pedir disculpas por comentarios sexistasEl Mundo03/06/2026
Un fallo judicial consideró que las expresiones de Abelardo de la Espriella constituyeron una forma de violencia contra las mujeres y le dio 48 horas para retractarse.
Brasil: sacaron del agua a una adolescente sin una pierna tras el ataque de un tiburónEl Mundo03/06/2026
La joven permanece internada y pelea por su vida. El día anterior los animales habían atacado a un nene.
Lo más visto
Qué es el 3J y cuál será el recorrido de la marcha en Salta
Ivana ChañiSalta03/06/2026
Este 3 de junio, organizaciones feministas y de la diversidad volverán a movilizarse en Salta para reclamar contra las violencias por motivos de género. La marcha partirá desde Plaza 9 de Julio y finalizará frente a la Legislatura.
El conflicto por el transporte reabre el debate por el horario corrido en Salta
Ivana ChañiSalta03/06/2026
La crisis del transporte volvió a poner sobre la mesa una propuesta que el sector comercial impulsa desde hace años: avanzar hacia el horario corrido para reducir la congestión urbana y mejorar las condiciones laborales.
Mundial vs. Güemes: “De ninguna forma habrá pantallas” en la guardia bajo las estrellas
Agustina TolabaSalta03/06/2026
El presidente de la Agrupación Tradicional de Gauchos de Güemes afirmó que “esto ya se habló con el Estado. No podemos estar viendo un partido cuando estamos conmemorando la muerte de un personaje trascendente para la historia de los argentinos”.
Transal: "Ahora es el nocturno, pero si siguen sin pagar no voy a tener combustible para nada"
Ivana ChañiSalta03/06/2026
El gerente de Transal SRL, Dino Fabio Camacho, sostuvo que las empresas necesitan previsibilidad y un compromiso formal para volver a prestar el servicio nocturno de colectivos.
Marcha atrás con la restricción nocturna de SAETA: el Gobierno pagará la deuda en cuotas
Agustina TolabaSalta03/06/2026
Tras negociaciones con los empresarios del transporte, se alcanzó un acuerdo que permitirá mantener los servicios nocturnos. El Ejecutivo propuso cancelar los montos adeudados mediante un plan de pagos.