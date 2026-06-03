Sube el petróleo por la tensión en Medio Oriente y crecen las dudas sobre la nafta

El barril de Brent avanzó cerca de 2% y se acerca a los US$100, un nivel que podría presionar sobre los precios en los surtidores.
El Mundo03/06/2026

El precio del petróleo vuelve a acerca a los US$100 ante la falta de resolución de la guerra en Medio Oriente y en medio de nuevas declaraciones cruzadas.

El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los US$98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

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Esta situación vuelve a presionar sobre los precios de los combustibles y mantiene el foco en las decisiones que puedan tomar las petroleras locales.

Si bien existe un acuerdo de sostener los precios, al no ceder el conflicto la decisión final puede ser un nuevo traslado de los nuevos valores a los surtidores

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