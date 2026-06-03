Crisis en Bolivia: renunció el ministro de Defensa y otros funcionarios podrían dejar el gobierno

Tres bajas ministeriales agravan la crisis política en Bolivia. La administración del presidente Rodrigo Paz, ya acorralada por cinco semanas consecutivas de paros y bloqueos, sufrió la dimisión de los titulares de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas. A ellos se añade la anterior salida del ministro de Trabajo, consolidando un quiebre en el gabinete justo cuando el mandatario enfrenta las mayores demandas sociales y financieras de su gestión.

Beatriz García se convirtió en la tercera baja de alto nivel en el Ejecutivo, en un escenario de creciente tensión social donde los manifestantes exigen la dimisión del presidente. A pesar de que el entorno gubernamental validó la información, el Gobierno aún no justificó la salida ni ha designado un relevo. La falta de liderazgo genera dudas sobre la continuidad de la gestión educativa, la cual se encuentra actualmente en pleno desarrollo de sus funciones técnicas y pedagógicas.

Por otro lado, Marcelo Salinas dejó la titularidad del Ministerio de Defensa, según confirmaron fuentes de esa cartera a la agencia EFE, sin dar explicaciones sobre los motivos. Además, medios locales indicaron que Ernesto Justiniano podría ser el reemplazo, a la espera de una ratificación oficial. Esta dimisión, sumada a la que ya había sufrido el Ministerio de Trabajo semanas atrás, engrosa la lista de bajas de una administración acorralada por la presión política.

Las protestas en Bolivia ya asfixian la economía y los servicios básicos de casi todo el país. Las movilizaciones y cortes de rutas, promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales, se extienden por ocho de los nueve departamentos.