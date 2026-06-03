Marcha universitaria contra el gobierno de Kast en Chile: estudiantes se enfrentaron con la policía

Se registraron incidentes en una marcha universitaria contra el gobierno de extrema derecha de José Antonio Kast en Santiago de Chile.

Bajo la consigna “¡La educación se defiende en las calles!”, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) busca reactivar el movimiento estudiantil y reclama contra el drástico ajuste en Educación, con un recorte de 197,7 mil millones de pesos chilenos, concentrado principalmente en Educación Superior, según indicó Radio Biobío.

El recorrido de la marcha no fue autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y los primeros incidentes ocurrieron cerca de la casa central de la Universidad Católica. Carabineros desplegó carros hidrantes y lanzó gases lacrimógenos.

Debido a las manifestaciones, Metro de Santiago informó que las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía se encuentran cerradas.

A través de X, la Prefectura Oriente de Carabineros informó que el tránsito se encuentra interrumpido en su totalidad en el eje Avenida Providencia y Alameda, por lo que los conductores deben tomar vías alternativas.

En medio de incidentes, Kast habló en el Congreso y dijo que el ajuste causará “dolor"

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de imponer recortes de los gastos del Estado para equilibrar las cuentas fiscales e reimpulsar la economía.

A pocos días de llegar al poder, el gobernante ordenó un recorte del 3% promedio en todos los ministerios.

El presidente de Chile aseguró este lunes ante el Parlamento que su política de austeridad causará “dolor”, pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales.

“No será rápido, va a haber dolor. No les voy a prometer milagros, pero sí les prometo que vamos a recuperar el orden de las cuentas públicas”, indicó el mandatario durante su primer discurso sobre el estado del país en la sede del Congreso, en Valparaíso.

Además, afirmó: “Vamos a devolverle credibilidad a las cifras fiscales de Chile y vamos a poner el crecimiento económico en el centro”.

Kast dijo que la situación económica y fiscal de Chile “es incluso más compleja” de lo que creía antes de llegar al poder, el 11 de marzo, y justificó su ambicioso plan de ajustes, con el que aspira a recortar 6000 millones de dólares en 18 meses.

“Habrá presiones, habrá ruido, habrá días duros. Nuestro Gobierno no se va a desviar del camino. Ante el dilema entre la popularidad y la responsabilidad, elegimos siempre la responsabilidad. Porque la popularidad pasa, pero las consecuencias de gobernar mal las pagan, durante años, las familias chilenas”, indicó el líder del Partido Republicano chileno.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el regreso a la democracia en Chile, tuvo un inicio de mandato complejo, marcado por una abrupta caída de su popularidad en las encuestas y por un anticipado cambio de gabinete, apenas dos meses después de llegar al cargo, en el que removió a su vocera y a la ministra de Seguridad.

A fines de mayo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la megarreforma legislativa impulsada por Kast para impulsar la economía, unos cambios que la oposición de izquierda considera que solo favorecen a los más ricos.

El plan propone como principal medida la rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, cercano al promedio de los países desarrollados.

Según el gobierno, la meta es lograr en cuatro años que el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado) y mantener el balance fiscal en “equilibrio”.

TN