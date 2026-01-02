Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Advierten que el 90% de los incendios se originan por fallas eléctricas
El jefe de Bomberos Voluntarios explicó que las instalaciones fuera de norma y el uso de llama libre generan situaciones de alto riesgo en los hogares.Salta02/01/2026Agustina Tolaba
Por Aries, el jefe de Bomberos Voluntarios, Walter Chávez, alertó que la gran mayoría de los incendios tienen origen eléctrico y remarcó la importancia de contar con instalaciones seguras y ajustadas a norma para evitar tragedias como la ocurrida el pasado 31 de diciembre.
“El 90% de los incendios se producen por causas eléctricas”, afirmó Chávez, y explicó que uno de los principales problemas es el uso de instalaciones irregulares, conexiones improvisadas y la sobrecarga de zapatillas o multienchufes, que no están dimensionados para soportar altos consumos de energía.
Según detalló, cuando una instalación no cuenta con la protección adecuada, las líneas se sobrecalientan, el recubrimiento de PVC del cableado se derrite y se genera un cortocircuito que puede derivar rápidamente en un incendio. “Es fundamental tener correctamente calculada la protección térmica, además de la protección diferencial y la puesta a tierra”, sostuvo.
Chávez advirtió que, en muchos casos, las llaves térmicas no cortan el suministro eléctrico porque están mal dimensionadas, lo que permite que el sobrecalentamiento continúe hasta provocar el foco ígneo.
Otro factor de riesgo señalado por el jefe de Bomberos es el uso de llama libre, especialmente en una ciudad con fuerte tradición religiosa. “Muchas personas iluminan imágenes religiosas con velas, y si estas toman contacto con materiales inflamables, el incendio es inmediato. Son situaciones que ya han ocurrido”, explicó.
Además, pidió extremar cuidados en la manipulación de llamas abiertas, como el uso de sopletes o herramientas similares en presencia de hidrocarburos o elementos de fácil combustión. “Las consecuencias pueden ser terribles, y lo sucedido el 31 quedó a la vista”, concluyó.
Desde Bomberos reiteraron el llamado a la comunidad a revisar las instalaciones eléctricas, evitar prácticas riesgosas y priorizar la prevención para reducir la cantidad de siniestros.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.