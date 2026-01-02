Advierten que el 90% de los incendios se originan por fallas eléctricas

Por Aries, el jefe de Bomberos Voluntarios, Walter Chávez, alertó que la gran mayoría de los incendios tienen origen eléctrico y remarcó la importancia de contar con instalaciones seguras y ajustadas a norma para evitar tragedias como la ocurrida el pasado 31 de diciembre.

“El 90% de los incendios se producen por causas eléctricas”, afirmó Chávez, y explicó que uno de los principales problemas es el uso de instalaciones irregulares, conexiones improvisadas y la sobrecarga de zapatillas o multienchufes, que no están dimensionados para soportar altos consumos de energía.

Según detalló, cuando una instalación no cuenta con la protección adecuada, las líneas se sobrecalientan, el recubrimiento de PVC del cableado se derrite y se genera un cortocircuito que puede derivar rápidamente en un incendio. “Es fundamental tener correctamente calculada la protección térmica, además de la protección diferencial y la puesta a tierra”, sostuvo.

Chávez advirtió que, en muchos casos, las llaves térmicas no cortan el suministro eléctrico porque están mal dimensionadas, lo que permite que el sobrecalentamiento continúe hasta provocar el foco ígneo.

Otro factor de riesgo señalado por el jefe de Bomberos es el uso de llama libre, especialmente en una ciudad con fuerte tradición religiosa. “Muchas personas iluminan imágenes religiosas con velas, y si estas toman contacto con materiales inflamables, el incendio es inmediato. Son situaciones que ya han ocurrido”, explicó.

Además, pidió extremar cuidados en la manipulación de llamas abiertas, como el uso de sopletes o herramientas similares en presencia de hidrocarburos o elementos de fácil combustión. “Las consecuencias pueden ser terribles, y lo sucedido el 31 quedó a la vista”, concluyó.

Desde Bomberos reiteraron el llamado a la comunidad a revisar las instalaciones eléctricas, evitar prácticas riesgosas y priorizar la prevención para reducir la cantidad de siniestros.