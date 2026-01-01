Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán

El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó que Helena Giselle se convirtió en la primera bebé nacida en la provincia en 2026, tras llegar al mundo a las 00.02 horas de este jueves 1 de enero.

El nacimiento se produjo mediante parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los principales centros obstétricos del sistema público provincial.

La madre, Mayra Giselle Zalazar, inició su trabajo de parto minutos antes de la medianoche y, apenas comenzado el nuevo año, se concretó el nacimiento. Según el parte oficial, tanto la mamá como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

Helena Giselle pesó 3,860 kilogramos al nacer, dato que fue destacado por las autoridades sanitarias. La noticia fue dada a conocer por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, quien se comunicó para informar el acontecimiento al gobernador Osvaldo Jaldo.

La actividad en las maternidades tucumanas continuó durante la madrugada. A las 00.08 horas, nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, en un parto por cesárea, también atendido dentro del sistema de salud provincial.