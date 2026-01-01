Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán

Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó que Helena Giselle se convirtió en la primera bebé nacida en la provincia en 2026, tras llegar al mundo a las 00.02 horas de este jueves 1 de enero.
El nacimiento se produjo mediante parto normal en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los principales centros obstétricos del sistema público provincial.
La madre, Mayra Giselle Zalazar, inició su trabajo de parto minutos antes de la medianoche y, apenas comenzado el nuevo año, se concretó el nacimiento. Según el parte oficial, tanto la mamá como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.
Helena Giselle pesó 3,860 kilogramos al nacer, dato que fue destacado por las autoridades sanitarias. La noticia fue dada a conocer por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, quien se comunicó para informar el acontecimiento al gobernador Osvaldo Jaldo.
La actividad en las maternidades tucumanas continuó durante la madrugada. A las 00.08 horas, nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, en un parto por cesárea, también atendido dentro del sistema de salud provincial.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.