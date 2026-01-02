Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Más de 100 conductores alcoholizados fueron sancionados durante Año Nuevo
Se realizaron más de 4.100 test de alcoholemia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero para prevenir siniestros viales.Salta02/01/2026
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo operativo y preventivo realizado en provincia en las distintas jurisdicciones de la provincia en el marco del Operativo Fin de Año Seguro.
Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero se controlaron más de 6500 vehículos en distintos puntos fijos y móviles en rutas y calles de la provincia. La Policía Vial detectó 721 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
Se realizaron más de 4100 test de alcoholemia en la provincia y se sancionaron a 105 conductores por circular con graduación alcohólica.
En controles, se detectó también un hombre con pedido de captura de Buenos Aires que fue detenido. Es clave el trabajo de seguridad que realiza la Policía Vial no sólo en materia preventiva de concientización vial sino también en la detección de hechos ilícitos.
Cabe destacar que se reforzaron los controles preventivos de seguridad vial en toda la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.