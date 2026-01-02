Más de 100 conductores alcoholizados fueron sancionados durante Año Nuevo

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo operativo y preventivo realizado en provincia en las distintas jurisdicciones de la provincia en el marco del Operativo Fin de Año Seguro.

Durante el 31 de diciembre y el 1 de enero se controlaron más de 6500 vehículos en distintos puntos fijos y móviles en rutas y calles de la provincia. La Policía Vial detectó 721 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Se realizaron más de 4100 test de alcoholemia en la provincia y se sancionaron a 105 conductores por circular con graduación alcohólica.

En controles, se detectó también un hombre con pedido de captura de Buenos Aires que fue detenido. Es clave el trabajo de seguridad que realiza la Policía Vial no sólo en materia preventiva de concientización vial sino también en la detección de hechos ilícitos.

Cabe destacar que se reforzaron los controles preventivos de seguridad vial en toda la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.