Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Pase Libre Salta 2026: cómo renovar el beneficio para universitarios
Desde este lunes 12 de enero, los estudiantes ingresantes a la UNSa y UCASAL podrán iniciar la renovación del Pase Libre Estudiantil 2026.Salta02/01/2026
A partir de este lunes 12 y hasta el viernes 30 de enero los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta, podrán gestionar su Pase Libre Estudiantil 2026 y dejar ya habilitada su tarjeta para el inicio de los cursos introductorios a cada carrera.
Para actualizar su beneficio los alumnos ingresantes deberán estar incluidos en nuestro Padrón Estudiantil al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar. Quienes aún no integren esta nómina, deberán hacer el reclamo pertinente en el área Alumnos de la Universidad en la que se hayan registrado.
Por cambiar el nivel educativo, los ingresantes deberán realizar su trámite en forma presencial con turno online previo. Deberán presentar fotocopia de DNI y traer su tarjeta estudiantil o solicitar un duplicado en caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta. En este caso deberán abonar el importe de $6000, correspondiente al nuevo plástico.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.