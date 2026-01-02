ADIUNSa expresó su malestar por la falta de pago de la diferencia del aguinaldo y advirtió que la situación “genera un perjuicio concreto” para los docentes, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Antes de viajar: el estado actual de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy
El informe actualizado de Defensa Civil detalla qué pasos internacionales están habilitados, horarios de atención y advertencias por demoras y condiciones climáticas.Salta02/01/2026Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil Salta informó el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este viernes 2 de enero, con detalles sobre horarios de habilitación, condiciones climáticas y advertencias para los viajeros.
Entre los pasos habilitados durante las 24 horas se encuentran El Condado–Los Toldos (Argentina) – La Mamora (Bolivia) y Salvador Mazza – Yacuiba (Bolivia), ambos con condiciones climáticas variables y probabilidad de tormentas.
El paso Aguas Blancas–Bermejo también se encuentra habilitado todo el día, mientras que el Puerto de Chalanas opera de 6 a 20, aunque se advierte mucha demora en los controles, por lo que se recomienda prever tiempos de espera.
En tanto, el Paso de Jama, que conecta con Chile, está habilitado de 9 a 18, mientras que Socompa permanece cerrado por la temporada invernal. El Paso Sico se encuentra operativo únicamente para transporte de cargas, en el horario de 8 a 18.
Desde Defensa Civil recordaron la importancia de consultar el estado de los pasos antes de viajar, ya que las condiciones climáticas pueden modificar la situación operativa.
Las tareas de limpieza serán en las cisternas y tanques de agua, desmalezado y poda. Las actividades en las Colonias de Vacaciones se realizan de manera normal. Será hasta el martes 13.
La iniciativa, impulsada por el intendente Emiliano Durand, busca agilizar los trámites burocráticos y reducir el tiempo de los vecinos en las oficinas públicas.
“Es un primer paso hacia la libertad”: venezolana en Salta celebró la caída de Maduro
En diálogo con Aries, una ciudadana venezolana radicada en Salta expresó la emoción y las expectativas de la comunidad tras los últimos acontecimientos en su país.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de todos los grupos y factores sanguíneos entre las 8.30 y las 13, en un móvil ubicado sobre calle Balcarce 250.
Día de Reyes: largas filas para subir gratis al Teleférico
Familias comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana para acceder a los cupos gratuitos por el Día de Reyes. Gran expectativa y presencia de niños en el Cerro San Bernardo.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
Reyes Magos en el Cerro San Bernardo: 600 chicos subirán gratis al teleférico
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.
La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha un ambicioso plan político para intentar desactivar el núcleo de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
Con un desafío técnico a base de mollejas, Sofi Martínez se despidió del certamen entre elogios del jurado y abrazos de sus compañeros.
La Facultad de Económicas proyecta carreras más cortas y accesibles
La decana de Económicas destacó la necesidad de ampliar el acceso a la universidad y fortalecer la formación gratuita en la provincia.