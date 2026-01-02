Antes de viajar: el estado actual de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy

El informe actualizado de Defensa Civil detalla qué pasos internacionales están habilitados, horarios de atención y advertencias por demoras y condiciones climáticas.

Salta02/01/2026Ivana ChañiIvana Chañi

pasos fronterizos placa

La Subsecretaría de Defensa Civil Salta informó el estado actualizado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este viernes 2 de enero, con detalles sobre horarios de habilitación, condiciones climáticas y advertencias para los viajeros.

Entre los pasos habilitados durante las 24 horas se encuentran El Condado–Los Toldos (Argentina) – La Mamora (Bolivia) y Salvador Mazza – Yacuiba (Bolivia), ambos con condiciones climáticas variables y probabilidad de tormentas.

El paso Aguas Blancas–Bermejo también se encuentra habilitado todo el día, mientras que el Puerto de Chalanas opera de 6 a 20, aunque se advierte mucha demora en los controles, por lo que se recomienda prever tiempos de espera.

En tanto, el Paso de Jama, que conecta con Chile, está habilitado de 9 a 18, mientras que Socompa permanece cerrado por la temporada invernal. El Paso Sico se encuentra operativo únicamente para transporte de cargas, en el horario de 8 a 18.

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de consultar el estado de los pasos antes de viajar, ya que las condiciones climáticas pueden modificar la situación operativa. 

