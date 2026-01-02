Preocupación en el Registro Civil: humo y un cortocircuito

Una situación irregular habría generado alarma en las oficinas de calle Brown. El personal fue evacuado de manera preventiva mientras se aguardaba la intervención de Bomberos.

Momentos de preocupación se vivieron este viernes por la mañana en el Registro Civil, luego de que se registrara una presunta falla eléctrica que habría provocado una cortina de humo en las oficinas ubicadas en calle Brown 160, en la ciudad de Salta.

De manera preventiva, los trabajadores habrían sido evacuados del edificio mientras se evaluaba la situación y se aguardaba la llegada de Bomberos para realizar las inspecciones correspondientes y descartar riesgos mayores.

En paralelo, un video que comenzó a circular en grupos de WhatsApp dio cuenta del episodio, mostrando la presencia de humo en el interior del edificio, lo que incrementó la preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Hasta el momento no se habría confirmado oficialmente el origen del inconveniente ni si hubo personas afectadas, aunque las actividades permanecían interrumpidas de forma preventiva.

