Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Incendio en R26: A pesar de que bomberos trabajaron más de una hora, murieron perros
El fuego se desató el miércoles por la tarde en el acceso al barrio Las Tunas, en Cerrillos. Las llamas afectaron una veterinaria y un depósito con más de 200 garrafas.Salta02/01/2026Agustina Tolaba
Un incendio de gran magnitud se registró el 31 de diciembre por la tarde, pasadas las 18, sobre ruta provincial 26, en el acceso al barrio Las Tunas, en jurisdicción de Cerrillos, y demandó más de una hora de intenso trabajo de bomberos de distintas dotaciones para ser controlado.
Por Aries, Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios, explicó que la alerta fue recibida a través del sistema de coordinación del 911, lo que activó un rápido despliegue de unidades hacia el lugar. Al arribar, el personal constató que el fuego estaba totalmente generalizado, con un alto riesgo para los equipos de emergencia debido a la presencia de un depósito de gas envasado con más de 200 garrafas.
Ante la magnitud del siniestro, se sumaron al operativo Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios Martín Albarracín y varias unidades de la institución local, entre ellas una autobomba, una cisterna y dos unidades de ataque rápido, que realizaron el primer ataque al fuego.
La intensa radiación térmica provocó la propagación de las llamas hacia comercios ubicados cerca del predio, entre ellos una veterinaria, una remisera y un lubricentro, este último sin daños por el fuego. En la veterinaria, el personal debió realizar una entrada forzada para rescatar animales, logrando salvar cinco perros y dos gatos.
Sin embargo, algunos canes murieron como consecuencia del incendio, pese al esfuerzo del personal por rescatarlos. Chávez lamentó la pérdida de los animales y destacó el riesgo que implicó la intervención.
Durante el operativo se registraron múltiples explosiones de garrafas, algunas de las cuales fueron despedidas a más de 10 y 15 metros, lo que obligó a cortar el tránsito vehicular y peatonal en la zona para evitar heridos.
Finalmente, tras más de una hora de trabajo ininterrumpido, los bomberos lograron controlar el foco ígneo. La destrucción en el sector fue total, y un departamento ubicado en la planta alta sufrió afectaciones parciales debido a la radiación térmica.
No se registraron víctimas humanas, aunque el incendio dejó importantes pérdidas materiales y la muerte de animales, además de poner en evidencia el alto riesgo que enfrentaron los equipos de emergencia.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.