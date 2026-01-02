Incendio en R26: A pesar de que bomberos trabajaron más de una hora, murieron perros

Un incendio de gran magnitud se registró el 31 de diciembre por la tarde, pasadas las 18, sobre ruta provincial 26, en el acceso al barrio Las Tunas, en jurisdicción de Cerrillos, y demandó más de una hora de intenso trabajo de bomberos de distintas dotaciones para ser controlado.

Por Aries, Walter Chávez, jefe de Bomberos Voluntarios, explicó que la alerta fue recibida a través del sistema de coordinación del 911, lo que activó un rápido despliegue de unidades hacia el lugar. Al arribar, el personal constató que el fuego estaba totalmente generalizado, con un alto riesgo para los equipos de emergencia debido a la presencia de un depósito de gas envasado con más de 200 garrafas.

Ante la magnitud del siniestro, se sumaron al operativo Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios Martín Albarracín y varias unidades de la institución local, entre ellas una autobomba, una cisterna y dos unidades de ataque rápido, que realizaron el primer ataque al fuego.

La intensa radiación térmica provocó la propagación de las llamas hacia comercios ubicados cerca del predio, entre ellos una veterinaria, una remisera y un lubricentro, este último sin daños por el fuego. En la veterinaria, el personal debió realizar una entrada forzada para rescatar animales, logrando salvar cinco perros y dos gatos.

Sin embargo, algunos canes murieron como consecuencia del incendio, pese al esfuerzo del personal por rescatarlos. Chávez lamentó la pérdida de los animales y destacó el riesgo que implicó la intervención.

Durante el operativo se registraron múltiples explosiones de garrafas, algunas de las cuales fueron despedidas a más de 10 y 15 metros, lo que obligó a cortar el tránsito vehicular y peatonal en la zona para evitar heridos.

Finalmente, tras más de una hora de trabajo ininterrumpido, los bomberos lograron controlar el foco ígneo. La destrucción en el sector fue total, y un departamento ubicado en la planta alta sufrió afectaciones parciales debido a la radiación térmica.

No se registraron víctimas humanas, aunque el incendio dejó importantes pérdidas materiales y la muerte de animales, además de poner en evidencia el alto riesgo que enfrentaron los equipos de emergencia.