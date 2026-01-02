Un hombre fue demorado por efectivos de Seguridad Urbana en el barrio Villa El Sol tras ser detectado transportando una frazada de dudosa procedencia.
Trágico inicio de año: dos muertes por siniestros viales en Salta
En menos de 24 horas se registraron dos siniestros con consecuencias fatales en distintos puntos de la provincia. Uno ocurrió en una ruta provincial y el otro en la zona sudeste de la ciudad.Policiales02/01/2026Ivana Chañi
El inicio del 2026 en Salta quedó marcado por dos siniestros viales con víctimas fatales, ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, según confirmó el vocero policial Cristian Aguilera a la redacción de Aries.
El primero de los hechos se produjo el jueves alrededor de las 21.40, sobre la Ruta Provincial Nº 13, a la altura del kilómetro 97. De acuerdo a la información oficial, una camioneta que se encontraba detenida sobre la calzada por un desperfecto mecánico fue colisionada por otro vehículo similar.
En ese contexto, el conductor de la camioneta detenida, que se encontraba fuera del rodado, fue impactado y perdió la vida en el lugar. Se trataba de un hombre mayor de 50 años.
El segundo siniestro ocurrió ya en la madrugada de este viernes, cerca de la 1 de la madrugada, sobre la Circunvalación Sudeste, en inmediaciones de la avenida Delgadillo. En ese punto, un joven de 21 años que circulaba en motocicleta perdió el control del rodado, cayó sobre la calzada y falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
“Son las dos víctimas fatales registradas en este inicio de año”, señaló Aguilera en declaraciones en Aries al brindar el parte oficial de ambos hechos.
Desde la Policía reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución al circular, especialmente durante el período de vacaciones y ante condiciones que puedan afectar la visibilidad y el estado de las rutas.
Durante un patrullaje preventivo esta madrugada en barrio Solidaridad, efectivos del Departamento Intervención Ciudadana detuvieron a un joven de 20 años.
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.
El procedimiento tuvo lugar en el acceso a la localidad de Copo Quile, donde los efectivos interceptaron tres camionetas que transportaban el cargamento ilegal.
Sucedió por la tarde de este jueves en la zona norte de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de mantener una pelea con su hermano. El deceso se produjo antes de que llegara la ambulancia.
Sucedió durante la madrugada de este jueves en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre falleció luego de ser herido. Tres personas mayores de edad fueron detenidas como sospechosas de tener vinculación al hecho.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.