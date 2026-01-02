Trágico inicio de año: dos muertes por siniestros viales en Salta

El inicio del 2026 en Salta quedó marcado por dos siniestros viales con víctimas fatales, ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, según confirmó el vocero policial Cristian Aguilera a la redacción de Aries.

El primero de los hechos se produjo el jueves alrededor de las 21.40, sobre la Ruta Provincial Nº 13, a la altura del kilómetro 97. De acuerdo a la información oficial, una camioneta que se encontraba detenida sobre la calzada por un desperfecto mecánico fue colisionada por otro vehículo similar.

En ese contexto, el conductor de la camioneta detenida, que se encontraba fuera del rodado, fue impactado y perdió la vida en el lugar. Se trataba de un hombre mayor de 50 años.

El segundo siniestro ocurrió ya en la madrugada de este viernes, cerca de la 1 de la madrugada, sobre la Circunvalación Sudeste, en inmediaciones de la avenida Delgadillo. En ese punto, un joven de 21 años que circulaba en motocicleta perdió el control del rodado, cayó sobre la calzada y falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

“Son las dos víctimas fatales registradas en este inicio de año”, señaló Aguilera en declaraciones en Aries al brindar el parte oficial de ambos hechos.

Desde la Policía reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución al circular, especialmente durante el período de vacaciones y ante condiciones que puedan afectar la visibilidad y el estado de las rutas.