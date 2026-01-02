Tormentas en Salta: rige alerta amarilla para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este viernes 2 de enero en amplias zonas de la provincia de Salta, según el reporte actualizado durante la madrugada.

La advertencia alcanza a Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de las Yungas de Orán, Irigoyen y Santa Victoria, y sectores de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

De acuerdo al organismo nacional, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 50 y 70 milímetros, con registros puntualmente superiores.

Desde el SMN recomendaron a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles y circular con precaución, especialmente en rutas y zonas rurales.