Joaquín V. González: el Camping Municipal ya está listo para recibir el 2026

De cara al inicio del nuevo año, la Municipalidad de Joaquín V. González dejó en óptimas condiciones el Camping Municipal, ubicado sobre el río Juramento y con acceso por la zona de Laguna Blanca, uno de los espacios naturales más concurridos durante la temporada de verano.

Según informó el medio Expresión de Sur, por disposición del intendente Juan Domingo Aguirre, personal municipal llevó adelante un operativo integral de mantenimiento y limpieza, que incluyó corte de pasto, recolección de residuos y acondicionamiento general del predio, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar del lugar desde el 1° de enero.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de preservar este espacio, que se ha convertido en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que eligen el río Juramento para compartir jornadas al aire libre y en contacto con la naturaleza.

Asimismo, se apeló a la responsabilidad de quienes concurran al camping, solicitando no arrojar basura, hacer un uso adecuado de las instalaciones y dejar el lugar limpio luego de su permanencia. “El cuidado del camping no depende solo del Estado, sino también del compromiso de cada persona”, indicaron desde la comuna.