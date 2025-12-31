Joaquín V. González: el Camping Municipal ya está listo para recibir el 2026

Un temblor sacudió Angastaco este lunes
Un sismo de magnitud 3,6 se registró este lunes 5 de enero al mediodía con epicentro en la zona de Angastaco, según el reporte del INPRES.
El predio ubicado sobre el río Juramento fue acondicionado por el Municipio para que vecinos y turistas puedan disfrutarlo desde el 1° de enero.Municipios31/12/2025Agustina Tolaba
De cara al inicio del nuevo año, la Municipalidad de Joaquín V. González dejó en óptimas condiciones el Camping Municipal, ubicado sobre el río Juramento y con acceso por la zona de Laguna Blanca, uno de los espacios naturales más concurridos durante la temporada de verano.
Según informó el medio Expresión de Sur, por disposición del intendente Juan Domingo Aguirre, personal municipal llevó adelante un operativo integral de mantenimiento y limpieza, que incluyó corte de pasto, recolección de residuos y acondicionamiento general del predio, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar del lugar desde el 1° de enero.
Desde el Municipio remarcaron la importancia de preservar este espacio, que se ha convertido en un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y turistas que eligen el río Juramento para compartir jornadas al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Asimismo, se apeló a la responsabilidad de quienes concurran al camping, solicitando no arrojar basura, hacer un uso adecuado de las instalaciones y dejar el lugar limpio luego de su permanencia. “El cuidado del camping no depende solo del Estado, sino también del compromiso de cada persona”, indicaron desde la comuna.
Este lunes 5, la localidad vivirá una jornada especial con feria de emprendedores, Pesebre Viviente y actividades para toda la familia.
Este martes 6 de enero, la Municipalidad de San Lorenzo celebrará la llegada de los Reyes Magos con una propuesta que combina deporte, salud y entretenimiento.
Desde este lunes 5 de enero, niños y niñas de 5 a 12 años podrán anotarse para participar de la propuesta de verano organizada por el Campo Municipal de Deportes.
Federico Irigoyen advirtió que los fines de semana y feriados el tránsito colapsa por la falta de señalización y presencia preventiva, dejando a toda la zona sin posibilidad de ingreso o salida.
El municipio solicita la colaboración vecinal sacando los objetos en desuso a la vía pública entre las 8 y las 12 horas.
La Justicia identificó el cuerpo de la mujer hallado el pasado 1 de enero en un descampado de Villa María: se trata de Delfina Aimino, de 22 años.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
El defensor uruguayo Matías Viña se convirtió en la nueva incorporación de River tras alcanzar un acuerdo con el Flamengo para sumarse a préstamo por un año.
Este martes 6 de enero, el Teleférico San Bernardo celebrará el Día de Reyes con entrada gratuita para 600 niños de hasta 12 años. Habrá regalos, payasos y actividades en la cima del cerro.