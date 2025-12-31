Entradas y sillas: cuánto costará asistir a los Corsos Color Orán 2026

La Comisión Organizadora de los Corsos Color Orán 2026 confirmó oficialmente los valores de las entradas para el tradicional evento carnavalero que se desarrollará en la ciudad.

Según se informó, el precio de las entradas será de $7.000 los días sábados y $6.000 los días domingos, mientras que el alquiler de sillas tendrá un costo de $5.000.

Desde la organización señalaron que estos valores fueron establecidos con el objetivo de garantizar el desarrollo del evento, que cada año convoca a miles de vecinos y visitantes, y que se caracteriza por el color, la música y la participación de comparsas locales.